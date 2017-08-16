Пенс призвал латиноамериканские страны разорвать отношения с КНДР

2017-08-16 22:44 | www.trend.az | 3

Вице-президент США Майк Пенс призвал латиноамериканские страны разорвать отношения с КНДР, передает РИА Новости.

Пенс выступал в Сантьяго с президентом Чили Мишель Бачелет на совместной пресс-конференции, которую транслировал телеканал АВС.

"Мы надеемся, что Чили, Бразилия, Мексика и Перу присоединятся к нам, разорвав все дипломатические и коммерческие связи с Северной Кореей", — сказал Пенс.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН ранее единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.