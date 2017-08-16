В Турции начинается производство третьего спутника - минтранс

2017-08-16 22:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция приступает к производству очередного спутника, получившего название TÜRKSAT-6A. Об этом сказали Trend в министерстве транспорта, судоходства и коммуникаций страны.

Как отметили в министерстве, спутник TÜRKSAT-6A будет полностью отечественным и использоваться в телекоммуникационных целях.

"В настоящее время начался выпуск тестовых моделей спутника", - сказали в министерстве.

По предварительным данным, как отметил источник, спутник TÜRKSAT-6A будет готов к началу 2018 года. Стоимость проекта составляет порядка 600 миллионов лир.

По словам источника, финансирование проекта будет осуществляться правительством страны.

"Ожидается, что спутник TÜRKSAT-6A будет отправлен на орбиту в 2020 году. Вес спутника вместе с топливом составит 4 300 килограммов", - сказали в министерстве.

Напомним, что первый турецкий разведывательный спутник RASAT был запущен в 2011 году, и он используется в телекоммуникационных целях. 18 декабря 2012 года Турция отправила с китайской базы "Жиугуан" свой второй спутник Göktürk-2. Этот спутник используется в оборонных целях.

Официальный курс на 15 августа составляет 3,5316 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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