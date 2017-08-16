Саакашвили запланировал свое возвращение на Украину

2017-08-16 22:54 | www.oxu.az | 5

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину.

Как передает Oxu.Az, политик заявил об этом в ходе онлайн-трансляции в своем Facebook.

«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец"», — сказал Саакашвили. И призвал Киев «не устраивать цирк, перекапывая землю» на границе.

Потом добавил, что планирует отстаивать свои права на гражданство в суде, уточнив, что ему поступило несколько предложений получить паспорт ряда европейских государств.

С.Б.

