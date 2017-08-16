Cкандал из-за туалетного знака для геев в Италии

2017-08-16 23:22 | www.oxu.az | 4

Итальянский отель оказался в центре скандала из-за специального туалетного знака для мужчин нетрадиционной ориентации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Local.

В уборной гостиницы, расположенной в населенном пункте Каваллино-Трепорти в Венеции, указатель на кабинке для женщин нарисован в виде красной фигуры дамы, а для представителей сильного пола — в форме синего мужского силуэта. Гея изобразили как фигуру, выполненную наполовину в красном и наполовину в синем цвете.

Владелец отеля заявил, что такой значок появился в уборной при прежнем хозяине. Нынешний собственник распорядился прикрыть этот символ, однако кто-то обнаружил его, сфотографировал и выложил снимок в сеть.

Владелец объекта размещения заверил, что он распорядится закрасить знак. Бизнесмен добавил, что в его гостинице рады всем постояльцам и что там часто останавливаются гей-пары, передает Stuff.co.nz.

Итальянская организация Associazione LeA, борющаяся за права людей с нетрадиционной ориентацией, назвала подобный случай шокирующим. По словам активистов, такие проявления гомофобии в общественных местах унижают людей.

Н.О.