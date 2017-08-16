Испанская береговая охрана спасла почти 600 нелегалов за сутки

2017-08-16 23:27 | www.trend.az | 5

Береговая охрана Испании за сутки спасла почти 600 мигрантов, пытавшихся добраться до берега этой страны на 15 лодках и гидроциклах, передает Интерфакс со ссылкой на издание ABC.

"Непривычно большое количество лодок прибывает к берегу Испании этим летом", - отметила представитель службы береговой охраны Испании.

По ее словам, людей спасли ранним утром.

По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 9 августа этого года в Испанию прибыли более 8,3 тыс. нелегальных иммигрантов в этом году. Как минимум 121 человек утонул в пути.