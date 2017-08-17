Давление Китая на КНДР дает надежду на мирное снижение напряженности - Пенс

2017-08-17 00:10 | www.trend.az | 4

Давление правительства Китая на руководство КНДР может помочь снизить напряженность мирным путем. Такое мнение выразил в среду вице-президент США Майкл Пенс после встречи с президентом Чили Мишель Бачелет в Сантьяго, передает ТАСС.

"Возобновленное давление Китая, как мы считаем, представляет надежду, что мы можем мирными методами надавить на КНДР", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала NTN24.

Ранее на этой неделе министерство коммерции КНР сообщило, что Китай с 15 августа вводит эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР. Эта мера была принята для реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2371 от 5 августа. Тогда Совбез ужесточил санкции в отношении КНДР за проведенные ей ракетные испытания.