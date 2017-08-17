Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib - NƏTİCƏLƏR
2017-08-17 00:49 | www.apa.az | 5
Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.
APA-nın məlumatına görə, bu gün daha 5 qarşılaşma baş tutub.
Türkiyə təmsilçisi “İstanbul Başakşəhər” doğma meydanda “Sevilya”ya məğlub olub . Şotlandiyanın “Seltik” klubu” “Astana”nı darmadağın edib.
Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi
İlk oyunlar
İstanbul Başakşəhər – Sevilya 1:2
"Seltik" – "Astana" 5:0
"Hapoel" – "Maribor" 2:1
"Napoli" – "Nitsa" 2:0
"Olimpiakos" – "Rieka" 2:1