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Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib - NƏTİCƏLƏR

2017-08-17 00:49 | www.apa.az | 5

Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

APA-nın məlumatına görə, bu gün daha 5 qarşılaşma baş tutub.

Türkiyə təmsilçisi “İstanbul Başakşəhər” doğma meydanda “Sevilya”ya məğlub olub . Şotlandiyanın “Seltik” klubu” “Astana”nı darmadağın edib.

Çempionlar Liqası

Pley-off mərhələsi

İlk oyunlar

İstanbul Başakşəhər – Sevilya 1:2

"Seltik" – "Astana" 5:0

"Hapoel" – "Maribor" 2:1

"Napoli" – "Nitsa" 2:0

"Olimpiakos" – "Rieka" 2:1

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