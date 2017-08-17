Состоялись очередные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ
2017-08-17 00:56 | www.apa.az | 2
Состоялись очередные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Как передает АПА, стамбульский "Башакшехир" проиграл на своем поле испанской «Севилье», шотландский «Селтик» разгромил «Астану».
"Башакшехир" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 1:2
"Олимпиакос" (Греция) - "Риека" (Хорватия) - 2:1
"Селтик" (Шотландия) - "Астана" (Казахстан) - 5:0
"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Марибор" (Словения) - 2:1.
“Наполи” (Италия) – «Ницца» (Франция) – 2:0
Ответные матчи пройдут на следующей неделе.