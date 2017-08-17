Активированный уголь защитит микробиоту человека

2017-08-17 00:58 | www.oxu.az | 3

Антибиотики могут спасти человеку жизнь, но они же могут изрядно попортить и его микробиоту (совокупность бактерий и других микроорганизмов, живущих в теле людей), передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Как выяснили исследователи, в этом вопросе может помочь особый активированный уголь, который защитит организм пациента от побочных эффектов применения антибиотиков.

Более того, новый состав, возможно, поможет в борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Проблема возникновения супербактерий без сомнения сегодня беспокоит весь мир.

Побочные эффекты приёма курса антибиотиков – боли в животе и диарея – знакомы многим. Помимо того, что антибиотики порой нарушают баланс микроорганизмов в теле человека, они могут вызывать и длительные изменения, которые потенциально приводят к развитию ожирения, аллергий и экземы. Уничтожая в кишечнике слишком большое количество "хороших" бактерий, антибиотики прокладывают путь более вредным и даже лекарственно-устойчивым микроорганизмам (например, к опасной клостридии).

Исследователь Жан де Гюнцбург (Jean de Gunzberg) и его коллеги из биотехнической компании Da Volterra считают, что они нашли решение. Активированный уголь (вещество, известное своей выдающейся поглотительной способностью) часто используется медиками, для того чтобы впитать излишки лекарств из кишечника людей, пострадавших от передозировки. Исследователи же получили доказательства, что модифицированная версия активированного угля может сделать то же самое и с антибиотиками.

Специалисты покрыли специальным слоем крошечные частички активированного угля для того, чтобы не дать им впитать всю целиковую дозу пероральных антибиотиков. Покрытие расщепляется, когда уголь достигает толстой кишки (где и находится самая обширная экосистема полезных бактерий), что позволяет ему поглотить любые антибиотики, которые забрались так глубоко. Таким образом можно защитить бактерии.

Исследователи протестировали модифицированный активированный уголь, названный DAV132, в клинических исследованиях. 28 добровольцев на протяжении пяти дней принимали антибиотик моксифлоксацин, половина из них также принимала дважды в день DAV132 на протяжении всего курса, а также ещё на протяжении двух дней после окончания "лечения". Ещё восемь людей принимали только DAV132, оставшаяся часть добровольцев не принимала его вообще.

Исследовательская группа де Гюнцбурга выяснила, что DAV132 не влияет на то, сколько антибиотиков попадает в кровеносную систему человека. Предполагается, что уголь не помешает лекарствам уничтожать опасные инфекции.

Препарат также, по всей видимости, защищает кишечные бактерии. Исследования показали, что в кишечнике людей, которые применяли только лишь антибиотики, уменьшилось количество порядка 250 видов бактерий. "Почти 90 процентов этих бактерий были защищены нашим продуктом", — говорит де Гюнцбург.

Отметим, что исследователи не изучали то, уменьшает ли DAV132 частоту проявления побочных эффектов от приёма антибиотиков – ту же диарею.

Однако на сегодняшний день учёные не нашли никаких побочных эффектов от приёма усовершенствованного угля. Тем не менее прежде, чем продукт станет доступен для массового применения, учёным ещё предстоит выяснить, может ли уголь помешать развитию резистентных бактерий. Кроме того, есть вероятность того, что DAV132 может впитывать и другие важные вещества в кишечнике. Всё это ещё предстоит выяснить. Но результаты исследования многие эксперты называют многообещающими.

Де Гюнцбург намерен в следующем году испытать уголь на людях, которые принимают антибиотики для лечения инфекций.

Результаты нынешнего исследования представлены на сайте препринтов BioRxiv (файл в PDF-формате).

К слову, недавно учёные засомневались в том, что курс антибиотиков нужно пропивать до конца

Н.О.