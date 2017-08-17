В Афганистане во время операции против ИГ погиб американский военный

2017-08-17 01:07 | www.trend.az | 3

Военнослужащий США погиб в среду на востоке Афганистана в ходе боевых действий против террористической группировки "Исламское государство", сообщает штаб операции "Решительная поддержка", которую проводит НАТО, передает РИА Новости.

"Один военнослужащий США погиб от ран, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских войск на востоке Афганистана", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще несколько военнослужащих США и Афганистана получили ранения и были эвакуированы в госпиталь.

Другие подробности в штабе НАТО не сообщают.