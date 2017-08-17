Лига чемпионов: Все результаты дня

2017-08-17 01:30 | www.oxu.az | 3

В среду, 16 августа, прошли первые матчи плей-офф квалификации

Как передает Oxu.Az, практически обеспечил себе выход в групповой этап Лиги чемпионов шотландский «Селтик», разгромивший на своем поле «Астану» из Казахстана.

Также хороший задел перед ответным матчем сделало «Наполи», всухую переигравшее бронзового призера чемпионата Франции «Ниццу».

Единственную победу на выезде одержала испанская «Севилья» над «Истанбул Башакшехиром», а «Олимпиакос» и «Хапоэль» Б-Ш выиграли дома, но с неудобным для себя счетом – по 2:1.

С.Б.

