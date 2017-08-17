В Гедабеке в результате драки погиб 47-летний мужчина

2017-08-17 01:46 | www.apa.az | 3

В селе Арыгдам Гедабекского района в результате драки погиб мужчина.

Как передает западное бюро АПА, между односельчанами, 47-летним Тельманом Гурбановым и Камилем Мухтаровым произошла драка.

В результате получивший тяжелые телесные повреждения Т.Гурбанов был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, жизнь мужчине спасти не удалось. К.Мухтаров задержан. По факту прокуратурой Гедабекского района ведется расследование.