Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей

2017-08-17 01:51 | www.oxu.az | 6

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что считает свою дисквалификацию на пять матчей несправедливой.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Невозможно не обратить на это внимание. Пять игр! Мне кажется, это несправедливо и просто смешно! Спасибо моим товарищам и болельщикам за поддержку», — отметил португалец в комментарии под фотографией.

Королевская федерация футбола Испании объявила о дисквалификации Роналду 14 августа. На 82-й минуте матча за Суперкубок страны с «Барселоной» форвард был удален. Эмоционально отреагировав на решение арбитра Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, футболист толкнул его в спину. Этот эпизод был внесен в протокол матча. В результате федерация дисквалифицировала его на одну игру за красную карточку и на четыре — за атаку на судью.

Встреча состоялась 13 августа на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Роналду вышел на поле на 58-й минуте и успел отметиться забитым мячом.

С.Б.

