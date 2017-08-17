«Реал» выиграл Суперкубок Испании

2017-08-17 02:57 | www.oxu.az | 2

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании и выиграл трофей.

Как передает Oxu.Az, встреча состоялась в ночь на четверг, 17 августа, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился со счетом 2:0. На четвертой минуте полузащитник Марко Асенсио дальним ударом открыл счет. На 39-й нападающий Карим Бензема удвоил преимущество хозяев.

Встречу пропускал форвард «Реала» Криштиану Роналду, который был дисквалифицирован за инцидент, который произошел в первом матче за Суперкубок, который состоялся 14 августа на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

С.Б.

