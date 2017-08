"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании (ВИДЕО)

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании по футболу и завоевал трофей. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", передает ТАСС.

Мячи забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).

Первая встреча команд состоялась 13 августа в Барселоне и завершилась победой "Реала" со счетом 3:1. "Реал" участвовал в матчах за Суперкубок на правах чемпиона Испании, "Барселона" как обладатель Кубка страны.

В ответной встрече не принимал участие португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду. В первой игре он вышел на замену на 57-й минуте и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину, за что в последствии получил пятиматчевую дисквалификацию.

"Реал" подал апелляцию, которая была рассмотрена и отклонена в среду. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок Испании и смотрел встречу с трибуны. Также Роналду не сыграет в первых турах чемпионата страны против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реала Сосьедад".