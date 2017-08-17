В венесуэльской тюрьме более 35 заключенных погибли в ходе столкновений

2017-08-17 03:18 | www.trend.az | 3

Службы безопасности Венесуэлы провели операцию в тюрьме в штате Амасонас, в ходе столкновений с представителями властей погибли 37 заключенных, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Операция в одной из тюрем столицы штата города Пуэрто-Аякучо была проведена в ночь на среду. Как заявил член городского совета Хосе Мехиас, власти "пытались восстановить контроль над тюрьмой, заключенные противодействовали этому".

"Была бойня", — отметил губернатор штата Либорио Гаруйа (Liborio Guarulla).

Как отмечает агентство, силы безопасности Венесуэлы периодически проводят операции в тюрьмах страны, где отмечается недостаток охранников. В ходе таких рейдов нередко случаются столкновения с заключенными.