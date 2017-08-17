В венесуэльской тюрьме в ходе столкновений погибли 37 заключенных

2017-08-17 03:30 | www.apa.az | 5

Службы безопасности Венесуэлы провели операцию в тюрьме в штате Амасонас, в ходе столкновений с представителями властей погибли 37 заключенных.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, операция в одной из тюрем столицы штата города Пуэрто-Аякучо была проведена в ночь на среду.

Как заявил член городского совета Хосе Мехиас, власти "пытались восстановить контроль над тюрьмой, заключенные противодействовали этому".

Как отмечает агентство, силы безопасности Венесуэлы периодически проводят операции в тюрьмах страны. В ходе таких рейдов нередко случаются столкновения с заключенными.