В секторе Газа террорист-смертник подорвал cебя, есть жертвы

2017-08-17 03:53 | www.apa.az | 2

Полицейский из службы безопасности погиб в секторе Газа, пять правоохранителей получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал себя рядом с египетской границей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа Ияд аль-Бузом.

"Полиция пыталась остановить двоих боевиков, направлялись к египетской границе, один из двух боевиков подорвал себя, убив себя", — сказал он.

По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке "Исламское государство".