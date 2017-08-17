В немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

2017-08-17 05:11 | www.trend.az | 4

Более 10 тыс человек эвакуированы в немецком городе Хильдесхайм в земле Нижняя Саксония из-за бомбы Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDR.

Отмечается, что бомбу обнаружили в ходе строительных работ в центре города вечером в среду. На время работ по разминированию власти перекрыли доступ на территорию радиусом в один километр вокруг бомбы.

Рядом с местом, где нашли бомбу, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и Церковь Святого Михаила.