Польские официальные лица попросили поддержки у Азербайджана

2017-08-17 06:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров принял делегацию во главе с министром образования Польши Анной Залевской.

Валех Алескеров поприветствовав гостей отметил важность взаимных визитов в развитии дружественных связей между двумя странами и выразил надежду, что этот визит будет плодотворным.

Министр образования Польши Анна Залевская выразила благодарность за теплую встречу и гостеприимство. Она отметила, что целью визита в Баку является участие на 41-й Всемирной скаутской конференции. Польский министр выразила надежду на то, что встречи скаутов в 2023 году пройдет в Польше. Залевская напомнила о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу и подчеркнула его значение в динамичном развитии сотрудничества между странами.

Выступившая на встрече член Сената Польши Малгожата Копицзко рассказала о значимости проводимой в Баку скаутской конференции и отметила, что Польша принимает участие в данном мероприятии для поддержки Скаутской федерации.

Депутат Сейма Польши Петр Цеслиньский поделился впечатлениями о красоте Азербайджана, в частности Баку. Он отметил, что они стали здесь свидетелями стремительного развития, современности. Он также выразил уверенность, что существующее сотрудничество между странами в различных областях и в дальнейшем будет развиваться во восходящей. Польский депутат отметил, что надеется на поддержку Азербайджана в проведении в 2023 году Скаутской конференции в его стране.

Валех Алескеров сказал, что Баку всегда был местом, где живут много национальностей, культур и здесь всегда действовали различные религиозные конфессии. Он довел до внимания, что польские специалисты принимали участие в строительстве ряда образцов архитектуры Баку. Было отмечено, что польские специалисты принимали участие в процессе создания национальной армии в 1918 году. Алескеров высказал своё мнение по поводу расширения связей между двумя государствами и народами. Он также отметил важность усиления межпарламентского сотрудничества с точки зрения обмена опытом и информацией.

На встрече принимали участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Польшей Саттар Мехбалыев, временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Андрей Жанковский и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев)