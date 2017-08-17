Sivas'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

2017-08-17 06:23 | www.trend.az | 1

Sivas'ın Zara İlçesi'nde 3 TIR, 1 otomobil, 1 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Kanlıarmut mevkinde meydana geldi. Yusuf Yiğit yönetimindeki 25 DJ 512 plakalı otomobil, sollamak istediği Nuri Karabulut yönetimindeki 08 K 7439 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne giden Cuma Yılmaz yönetimindeki 31 D 7879 plakalı saman yüklü kamyonet, Mehmet Ali Kaş yönetimindeki 80 GC 725 plakalı su yüklü TIR, Bilal Işık yönetimindeki 06 FP 0925 plakalı TIR ile ismi öğrenilmeyen jandarma erin kullandığı 58 AG 571 sivil plakalı minibüs de kazaya karıştı. Kazada, 25 DJ 512 plakalı otomobilde bulunan Aysel Körpe ve Fatma Yiğit öldü, Kadriye Sarıgül, Cuma Yılmaz, Yusuf Yiğit, Nisanur Yiğit, Bahadır Sefa Yiğit, Bilal Işık ve Nuri Karabulut yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan Yusuf Yiğit'in çocukları Bahadır Sefa ve Nisanur Yiğit, Sivas Numune Hastanesi'ne çok yataklı ambulansla getirildi. Sağlık durumları iyi olan iki kardeşi sağlık ekipleri eldivenden balon yaparak sakinleştirmeye çalıştı.