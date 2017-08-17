Президент Южной Кореи: “На Корейском полуострове не будет войны”

2017-08-17 07:22 | www.apa.az | 2

На Корейском полуострове войны не будет.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Я говорю это со всей уверенностью - никогда на Корейском полуострове войны не будет. Угрозы применения военной силы нужны США для оказания давления на КНДР но не означают немедленного перехода к действию. США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной Кореей варианты выбора действий, которые они собираются предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты", - сказал Мун.