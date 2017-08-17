Президент Южной Кореи: На Корейском полуострове не будет войны

2017-08-17 08:37 | www.oxu.az | 4

«На Корейском полуострове войны не будет».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Я говорю это со всей уверенностью - никогда на Корейском полуострове войны не будет. Угрозы применения военной силы нужны США для оказания давления на КНДР но не означают немедленного перехода к действию. США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной Кореей варианты выбора действий, которые они собираются предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты», - сказал Мун.

A.M.