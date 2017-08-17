Президент Южной Кореи считает, что на полуострове больше не будет войны

2017-08-17 08:46 | www.trend.az | 2

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что больше на Корейском полуострове войны не будет, а угрозы применения военной силы нужны США для оказания давления на КНДР, передает РИА Новости.

"Я говорю это со всей уверенностью — никогда больше на Корейском полуострове войны не будет. США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной Кореей варианты выбора (действий – ред.), которые они собираются предпринять, вне зависимости от того, какие это будут варианты", — сказал Мун во время речи, посвященной первым 100 дням со времени вступления в должность, его слова приводит агентство Ренхап.

Президент отметил также, что угрозы применения военной силы со стороны США необходимы для оказания давления на КНДР, но не означают немедленного перехода к действию. Президент подчеркнул, что "для КНДР "красной чертой" станет создание ядерной боеголовки" и "Северная Корея уже приблизилась к этой "красной черте", но диалог с Пхеньяном возможен лишь на определенных условиях.