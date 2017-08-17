В Белом доме сообщили об «экономической войне» с Китаем

2017-08-17 08:52 | www.oxu.az | 4

США находятся в состоянии «экономической войны» с Китаем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, об этом заявил главный советник американского президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

«Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном через 25 или 30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они», сказал цитирует С.Бэннон.

«Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться», - пояснил представитель Белого дома.

A.M.