ИГИЛ напал на полицейский блокпост в Ираке: Есть погибшие

2017-08-17 08:59 | www.oxu.az | 2

Террористы-смертники ИГИЛ атаковали полицейский блокпост в городе Байджи иракской провинции Салахаддин.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщил «Анадолу».

В результате перестрелки между силами безопасности и террористами погибли семь и ранения получили девять человек, сообщил лейтенант иракской армии Ясир ат-Темими.

Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, на место выслано подкрепление, власти просят местных жителей не покидать свои дома.

Город Байджи, расположенный в 280 километрах от Багдада, был освобожден от террористов ИГИЛ в 2015 году. Здесь действует самый крупный в Ираке нефтеперерабатывающий завод.

A.M.