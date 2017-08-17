ВБ готов помочь Азербайджану в разработке новых механизмов кредитования частного сектора (Эксклюзив)

2017-08-17 08:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) готов помочь правительству Азербайджана в разработке новых механизмов кредитования частного сектора, сказал в эксклюзивном интервью Trend Навид Хассан Нагви.

По мнению Нагви, правительство не должно заниматься кредитованием бизнеса. "В развивающихся странах можно встретить примеры, когда правительство выделяет займы для финансирования определенных областей, и иногда, такой механизм работает. Но в целом, финансовый сектор должен принимать решения о кредитовании независимо от правительства", - сказал Нагви.

В качестве примера собеседник агентства привел Международный банк Азербайджана, свыше 90 процентов акций которого принадлежит правительству. В 2015 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оздоровлению и подготовки МБА к приватизации. Эти мероприятия охватывают покупку правительством проблемных активов банка, а также поддержку по обеспечению его ликвидности и восстановлению капитала.

"На МБА [до начала процесса оздоровления] приходилось около 35 процентов от всех активов банковского сектора Азербайджана. Однако у банка были серьезные проблемы с активами, в связи с чем его пришлось "оздоравливать". Одной из причин, почему МБА столкнулся с такими проблемами, является то, что подобные решения [о выдаче кредитов] должны приниматься частным сектором, а не правительством", - сказал Нагви.

Собеседник агентства подчеркнул, что Всемирный банк готов оказать поддержку правительству Азербайджана для разработки новых механизмов кредитования частного сектора, в том числе посредством Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в группу Всемирного банка.

На сегодня в Азербайджане есть несколько государственных источников льготного кредитования, такие как Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) и Госагентство сельскохозяйственного кредитования. В частности, по линии НФПП предпринимателям в Азербайджане предоставлено кредитов на сумму свыше двух миллиардов манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli