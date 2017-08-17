Умер представитель правящей семьи Саудовской Аравии

2017-08-17 09:06 | www.oxu.az | 2

Один из представителей правящей в Саудовской Аравии семьи принц Бандар бен Фахд бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался в среду.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Его похороны состоятся сегодня в Эр-Рияде. Другая информация не приводится.

Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, скончавшийся в этом году. В мае в возрасте 90 лет умер старший брат короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принц Машааль бен Абдель Азиз. Неделю назад, предположительно, в результате сердечного приступа ушел из жизни 26-летний принц Сальман бен Саад бен Абдалла бен Турки Аль Сауд.

A.M.