Женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате Германии

2017-08-17 09:20 | www.oxu.az | 3

В ближайшие выходные произойдет историческое для европейского футбола событие — главным арбитром матча чемпионата Германии будет женщина.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на ТАСС, Бибиана Штайнхаус станет первой женщиной-арбитром, которая будет работать в элитном дивизионе ведущего европейского чемпионата.

Штайнхаус 38 лет, она офицер полиции и профессиональный футбольный рефери с 1999 года. В женском футболе Бибиана добилась максимальных успехов и известности — она работала на финалах Кубка Германии, женского чемпионата мира 2011 года и женского олимпийского турнира в Лондоне в 2012 году.

Путь Штайнхаус до основной роли в бундеслиге занял 10 лет — с 2007 года она работала на матчах в качестве резервного арбитра.

Н.О.