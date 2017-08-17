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Официальный курс маната к мировым валютам на 17 августа

2017-08-17 09:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0035 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

17.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7008

1 евро

1 EUR

2.0035

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