Житель Агдама держит во дворе ядовитую змею – ВИДЕО

2017-08-17 09:33 | www.oxu.az | 3

Житель Агдама Миргасан Абдуллаев более 12 лет держит змею во дворовом участке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, Миргасан рассказал, что держит змей с детства, и теперь не может представить свою жизнь без этих пресмыкающихся. Его питомица, кавказская гюрза — одна их самых опасных змей для домашних животных и человека. Яд гюрзы обладает резко выраженным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры.

Змея длиной 2 метра один раз даже укусила своего хозяина.

Однажды Миргасан отвез змею в другое место, но через два дня пресмыкающееся вернулось. Мужчина рассказывает, что постоянно общается со змеей с помощью жестов.

С.Б.

