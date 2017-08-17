CHP’de tutuklanma endişesi başladı

2017-08-17 09:36 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT TIR'ları görüntüleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri bir süredir adalet kurultayına endekslenen CHP'de de gündemi değiştirdi. CHP yönetimi, MİT TIR'ları görüntülerinin Kılıçdaroğlu'nun Zaman gazetesini 17 Mayıs 2015'te ziyareti sırasında FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı tarafından verildiği, Enis Berberoğlu aracılığıyla da Can Dündar'a iletildiği iddialarına yanıt vermek yerine 'Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğu' iddiasını ortaya atıyor. CHP kulislerinde MİT TIR'larıyla ilgili iddiaların parti yönetiminde endişeye yol açtığı ve sürecin "Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması"na kadar gidebileceği görüşlerinin dile getirildiği kaydediliyor.