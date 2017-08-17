Боец ММА умер после перенесенного в бою нокаута

2017-08-17 09:39 | www.oxu.az | 3

Американский боец смешанного стиля (ММА) Рондел Кларк скончался в больнице после перенесенного в бою с Райаном Данном нокаута.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

Полиция совместно с атлетической комиссией штата Массачусетс проводят расследование произошедшего.

Поединок проходил 12 августа на шоу Cage Titans в Плимуте, штат Массачусетс. В конце третьего раунда Данн отправил Кларка в нокаут, бой был остановлен.

Отмечается, что 26-летний Кларк был бойцом-любителем. Бой с Данном стал для него вторым в карьере. Первый поединок он выиграл.

В июне 2016 года в США умер боец ММА Кимбо Слайс. 42-летний спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался. Причины смерти установлены не были.

Н.О.