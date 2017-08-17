Впервые азербайджанец занял руководящую позицию во Всемирной организации скаутов

2017-08-17 09:50 | www.oxu.az | 3

В Баку продолжает работу 41-я Всемирная скаутская конференция. Очередной, четвертый день работы форума начался с оглашения результатов голосования за новых членов Всемирного скаутского комитета на срок 2017-2020 гг. Процесс голосования завершился 16 августа.

Как передает Oxu.Az, из 19 кандидатов, среди которых также имеется представитель Азербайджана, делегаты выбрали двенадцать. Отрадно, что по результатам голосования Ильяс Исмаиллы - глава Ассоциации скаутов Азербайджана был избран одним из членов скаутского комитета. Таким образом, впервые представитель Азербайджана вошел в руководящий орган Всемирного комитета скаутов.

Как отметил Ильяс Исмаиллы, это большая честь стать членом скаутского комитета Всемирной организации скаутов, - крупнейшей общественной организации, которая объединяет 40 миллионов членов по всему миру. Решения, принимаемые скаутским комитетом, определяют вектор развития всей организации, и, естественно, это большой успех для Азербайджана, учитывая, что скаутское движение в нашей стране относительно молодое – ему всего 20 лет.

«Для меня участие в работе Всемирного скаутского комитета – это возможность лучше содействовать развитию скаутинга в соответствии со своим видением. Я считаю, что нужно постоянно расширять географию Всемирной организации скаутов, увеличивать количество входящих в нее стран, особенно, из региона Центральной Азии, где предстоит провести много работы. Также необходимо реструктуризировать Всемирную организацию скаутов, для этого каждый член комитета должен работать в определенном направлении» - сказал И. Исмаиллы.

Отметим, что выборы в комитет скаутов проводятся каждые 3 года. Участник Всемирного комитета скаутов не может совмещать эту должность с позицией в своей Национальной ассоциации. Поэтому можно ожидать, что скоро в Ассоциации скаутов Азербайджана пройдут выборы нового президента.

Эмиль Эюбов