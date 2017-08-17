Лидер турецкой оппозиции может арестован – СМИ

2017-08-17 09:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции Кемаль Кылычдароглу может быть арестован, пишут в четверг турецкие СМИ.

Причина возможного ареста связана с тем, что Кылычдароглу якобы был соучастником распространения фотоматериалов, связанных с действиями разведки страны.

СМИ пишут, что ранее арестованный по делу о распространении фотоматериалов, связанных с действиями разведки страны депутат от CHP Энис Бербероглу дал показания, что якобы ему эти материалы передал именно Кылычдароглу.

Отметим, что данная информация пока официально не подтверждена и не опровергнута CHP и правительством страны.

Напомним, что в середине июля этого года Бербероглу был приговорен к длительному сроку тюремного заключения - 25 годам лишения свободы.

Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году, в рядах CHP.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu