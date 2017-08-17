ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз

2017-08-17 10:02 | www.apa.az | 2

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны АР, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Геяли Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Кенгерли, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.