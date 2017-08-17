Сегодня день рождения Ильхамы Гулиевой – ВИДЕО

2017-08-17 10:00 | www.oxu.az | 3

Сегодня исполняется 74 года со дня рождения народной артистки Ильхамы Гулиевой.

Как передает Oxu.Az, Ильхама Гулиева Мазахир гызы родилась в 1943 году в Лянкяране. Мать — певица и ханенде Тюкезбан Исмаилова, отец — Мазахир Гулиев, работавший к моменту рождения Ильхамы Гулиевой прокурором в Лянкярани. Когда Ильхаме было пять лет её родители развелись и мать Ильхамы Гулиевой вышла замуж за тариста Хабиба Байрамова, который и занимался воспитанием Ильхамы.

В 1964 году окончила Азербайджанский Государственный Институт. В 1965—1970 была солисткой эстрадного оркестра Государственного комитета по теле- и радиовещанию Азербайджанской ССР, в 1970—1980 годах — Азербайджанской государственной филармонии, а в 1980 году — Азербайджанского государственного гастрольно-концертного объединения («Азконцерт»).

Короткое время И.Гулиева была замужем за Фаигом Мирмохсумовым и даже носила его фамилию Мирмохсумова. После развода Гулиева вернула прежнюю фамилию.

Народная артистка Азербайджана Ильхама Гулиева скончалась 25 февраля 2016 в своем доме от сердечной недостаточности.

A.C.

