Канадка нашла в моркови пропавшее 13 лет назад обручальное кольцо – ФОТО

2017-08-17 10:06 | www.oxu.az | 2

Владельцы фермы на юге Канады в сезон собрали с грядок не только урожай моркови, но и обручальное кольцо своей 84-летней родственницы: она потеряла его 13 лет назад во время работы в саду, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CBC.

Мэри Грэмс потеряла кольцо в 2004 году во время работы в саду на семейной ферме на юге Канады. По ее словам, она не смогла признаться мужу, что потеряла кольцо, и быстро заменила украшение.

«Если вы посмотрите на него, оно идеально село вокруг моркови. Это выглядело довольно любопытно», - цитирует телеканал невестку женщины, которая нашла украшение. Она отмечает, что была поражена находкой, но поняла, что кольцо было собственностью бабушки или матери ее мужа, поскольку ни одна женщина больше не жила на этой ферме.

Как сообщила телеканалу хозяйка украшения, она собирается носить кольцо, потому что «оно все еще надевается» на ее палец.

Н.О.