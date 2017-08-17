В Нью-Йорке установили статую Трампа, кормящего твитами голубей

2017-08-17 10:20 | www.oxu.az | 2

В Нью-Йорке в сквере на Манхэттене установили статую президента США Дональда Трампа, который сидит на скамейке и кормит голубей твитами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что скульптура в натуральную величину создана из глины и подобных материалов. Ее автор — Алекс Гардега, известный по скульптуре «писающего мопса», которую он также устанавливал на Манхэттене.

По его словам, скульптура не выражает ни поддержку, ни осуждение американского лидера.

«Меня просто восхищает сила его твитов. Это почти искусство, это сводит людей с ума», - заявил Гардега.

Ранее сообщалось, что у Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа.

Н.О.