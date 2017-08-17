Оборот Бакинской биржи превысил прошлогодний показатель более чем вдвое

2017-08-17 10:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с начала 2017 года и до 15 августа составил 5,78 миллиарда манатов, говорится в сообщении БФБ, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, данный показатель превышает суммарный оборот сделок по итогам прошлого года в 2,3 раза. Для сравнения: в прошлом году оборот БФБ составил 2,56 миллиарда манатов.

По данным на конец июля объем рынка государственных ценных бумаг составил 1,61 миллиарда манатов (рост за год в 5,4 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,15 миллиарда манатов (рост в 17 раз), а объем рынка производных инструментов - около 2,58 миллиарда манатов (рост на 37,5 процента).

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)