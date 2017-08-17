Турция огласила ущерб, нанесенный экономике в результате попытки переворота

2017-08-17 10:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В результате событий в ходе попытки военного переворота в Турции экономике страны был нанесен ущерб в 17 миллиардов долларов, сказал вице-премьер Турции по экономике Джевдет Йылмаз. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ.

Йылмаз отметил, что если бы не эти события экономика страны в третьем и четвертом кварталах прошлого года продемонстрировала бы рост на пять процентов, как это было в первом и втором кварталах 2016 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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