Информация о взрывчатке в автомобиле в Баку не подтвердилась

2017-08-17 10:30 | www.apa.az | 2

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о взрывном устройстве в автомобиле «Opel» у Неапольского круга в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники Службы спасения особого риска (ССОР).

Об инциденте было проинформировано Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Специалисты ССОР и ANAMA произвели осмотр упомянутого автомобиля. В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий каких-либо подозрительных предметов или устройств не обнаружено.