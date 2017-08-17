В Тбилиси выступит звезда электронной музыки Nicolas Jaar

2017-08-17 10:26 | www.oxu.az | 2

Популярный чилийско-американский музыкант Николас Джаар (Nicolas Jaar) выступит в Тбилиси 21 сентября.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Николас Джаар является основателем собственного рекорд-лейбла Clown & Sunset. Изучал сравнительное литературоведение в Брауновском университете. Родился в Нью-Йорке 10 января 1990 года. Когда ему было два года, семья переехала на родину отца в Чили, где прошло почти все детство будущего музыканта, но через девять лет возвратилась обратно в США.

Музыкой Джаар занялся в 2004 году. Свой первый мини-альбом издал на лейбле Wolf + Lamb Music в возрасте 17 лет. Его дебютный альбом Space Is Only Noise возглавил список лучших пластинок 2011 года по версии Resident Advisor и Mixmag и занял второе место в аналогичном рейтинге DJ Mag и 20-е — по мнению редакции Pitchfork.

По словам Джаара, на него повлияла музыка Эрика Сати и Рикардо Виллалобоса. Подростком он увлекался трип-хопом, слушал также эфиопский джаз, пластинки, изданные лейблом Stones Throw, и позднее New Order.

A.C.

