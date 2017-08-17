Представитель министерства о строительстве домов на опасных участках

2017-08-17 10:32 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане одной из причин активизации оползней является строительство домов на оползневых участках.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил начальник группы экспедиции геологического планирования Службы национальной геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

Он отметил, что Экспедиция геологического планирования Национальной службы георазведки министерства составила альбом оползневых участков.

По словам Р.Гасанова, на территории Баку и Абшеронского полуострова существуют 14 подобных участков: Эти сведения переданы соответствующим структурам, местным органам исполнительной власти».

Р.Гасанов заявил, что в этой сфере необходимо проводить просветительские работы: «Мы не можем запрещать гражданам строить дома на опасных участках. За это несут ответственность соответствующие структуры. Просветительская работа ведется слабо, население практически не интересуется, где можно строить дома. Граждане строят дома без наличия полной информации о территории, а потом сталкиваются с проблемой».

A.M.

