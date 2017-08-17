Распространена информация о взрывном устройстве в автомобиле

2017-08-17 10:38 | www.oxu.az | 3

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что возле Неапольского круга в Хатаинском районе Баку в легковом автомобиле марки Opel установлено взрывное устройство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, на место происшествия прибыли сотрудники службы спасения особого риска (XRXX).

О произошедшем сообщили в Национальное агентство по разминированию территории Азербайджана (АНАМА). Специалисты XRXX и АНАМА вместе осмотрели автомобиль, но не обнаружили никаких подозрительных предметов или устройств.

A.M.

