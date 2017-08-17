Реформа структуры правящей партии Турции - неотложная необходимость – эксперт

2017-08-17 10:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ожидаемые перемены в структуре правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) не означает, что это партия ослабла, или уже не отвечает требованиям турецкого народа. Но, тем не менее, изменения в структурах партии является необходимым.

Об этом, в эксклюзивном интервью Trend, сообщил в четверг эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Турции Атылган Байар.

По словам Байара, партийные структуры ПСР сделали немало полезного для Турции, пройдя через многие испытания ради национальных интересов страны.

«Однако, существует ряд причин, делающих необходимым реформу партийных структур ПСР», - сказал Байар.

По мнению эксперта, одна из причин связана с необходимостью проведения чистки партийных рядов, с целью их освобождения от членов связанных с движением Фетхуллаха Гюлена ( FETÖ). Другая же причина связана с тем, что ПСР действительно нуждается в молодых кадрах.

«В Турции около 30 процентов избирателей – это молодое поколение, возраст которого не превышает 35 лет. Исходя из этого факта, перемены в ПСР будут нацелены на то, чтобы партия отвечала интересам молодого поколения», - отметил Байар.

Эксперт считает, что другой немаловажный фактор побуждающий приступить к переменам в партийных структурах ПСР, связан с тем, что Турция вступила в новый политический этап развития, после прошедшего в апреле текущего года референдума по изменению конституции.

Эксперт отметил, что в 2019 году в Турции одновременно пройдут парламентские, муниципальные и президентские выборы.

«Партии, желающие стать победителями в выборах 2019 года, должны будут набрать более 50 процентов голосов избирателей. И это говорит о том, что интересы народы должны будут стать выше партийных интересов. Политические партии и в том числе президент Эрдоган должны будут делать ставку не на партийных функционеров, а на значимые политические фигуры, которые пользуются особой популярностью среди народа», - сказал Байар.

По мнению эксперта, как минимум 50 процентов политических структур ПСР будет охвачено переменами, и не исключено, что до выборов 2019 года в составе парламента Турции также могут произойти серьезные изменения.

«Уже сегодня ощущается, что между президентом страны и некоторыми депутатами парламента существует некий барьер», - отметил Байар.

Эксперт не исключает, что некоторые депутаты парламента могут покинуть ряды ПСР и примкнуть к новой политической партии, которую может возглавить Мэрал Акшенер, которая ранее была исключена из рядов Партии национального движения (MHP).

Байар считает, что изменения, которые пройдут в политических структурах ПСР, могут также затронуть некоторые медиа структуры.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем заявлении отметил, что ПСР нуждается в масштабных реформах.

Напомним, что партия ПСР была создана 14 августа 2001 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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