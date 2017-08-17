Названа дата проведения Бакинского международного джаз-фестиваля

2017-08-17 10:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский международный джаз-фестиваль в 2017 году пройдет 20-28 октября, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

В рамках фестиваля, наряду с азербайджанскими музыкантами, с концертными программами выступают известные музыканты из разных стран.

Бакинский международный джаз-фестиваль – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, дни азербайджанского джаза, конкурс молодых исполнителей, Kİds Jazz Day, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города.

(Автор: Джани Бабаева)