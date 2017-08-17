Белый дом назначил временного директора по коммуникациям

2017-08-17 10:50 | www.oxu.az | 3

Хоуп Хикс назначена временным директором по коммуникациям Белого дома. Эту информацию подтвердил представитель администрации президента США, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Хикс будет работать «на переходной основе», а имя постоянного директора по коммуникациям назовут «в подходящее время».

Отметим, что прежний директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи 31 июля был уволен по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Н.О.