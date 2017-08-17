Вячеслав Мальцев назначен временным управляющим директором Carlsberg Azerbaijan

2017-08-17 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения полного фокуса на каждом из двух рынков региона Восточная Европа с 1 сентября 2017 года Вячеслав Мальцев, занимающий должность директора дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона "Сибирь и Дальний Восток" компании "Балтика", будет временно исполнять обязанности генерального директора Carlsberg Azerbaijan с прямым подчинением Яцеку Пастушке, исполнительному вице-президенту Carlsberg Group по региону Восточная Европа, и функциональным подчинением Руду Педерсену, вице-президенту по финансам региона Восточная Европа, до момента назначения постоянного сотрудника.

На позицию генерального директора Carlsberg Azerbaijan ведется внешний поиск кандидатов. Данное назначение является частью программы кросс-региональных краткосрочных назначений. На этой должности он сменит Виктора Семака, который с 1 мая 2016 года совмещал управление двумя компаниями – Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.

Вячеслав – профессионал в области продаж с более чем 18-тилетним опытом работы в российских FMCG-компаниях. Свою карьеру в Carlsberg Group он начал в 2007 году с должности национального менеджера по развитию продаж непивных брендов в штаб-квартире «Балтики». В июле 2015 года Вячеслав был назначен директором дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса региона "Сибирь и Дальний Восток". До "Балтики" Вячеслав работал в компаниях Nidan Juices и Coca-Cola.

Поздравляем Вячеслава с новым назначением, которое предоставляет отличные возможности для профессионального развития, и желаем успеха в новой роли.

Виктор Семак продолжит управлять компанией Carlsberg Kazakhstan.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group приобрела завод в 2008 году, а в мае 2009 года он был открыт после реконструкции. Производственная мощность завода — 10 миллионов декалитров в год. Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет составляют более 20 миллионов манатов, общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет более 40 миллионов манатов. Продукция Carlsberg Azerbaijan занимает более 70 процентов рынка Азербайджана (на 2014 год). Компания выпускает пиво таких популярных брендов как Xırdalan®, Tuborg®, Балтика 7®, Балтика 9®, Xırdalan Export®, Kuler®, Əfsanə®, Жигулевское фирменное®, 33 Export®. С февраля 2017 года с целью дальнейшей интеграции в Carlsberg Group компания была переименована в Carlsberg Azerbaijan.

Carlsberg Group – одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков. Флагманский бренд компании – Carlsberg – является одним из наиболее известных пивных брендов в мире; "Балтика", Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов Европы. В Carlsberg Group работает более 41 000 человек. Продукция компании продается более чем на 150 рынках мира.