ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с участием России

2017-08-17 11:00 | www.trend.az | 6

Благодаря усилиям Евросоюза из-под действия новых санкций США вывели некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.



Как отмечает РИА Новости, в начале августа Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью Вашингтон хочет расчистить место для поставки американских энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель будет защищать экономические интересы ЕС.



"Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины [по поводу новых антироссийских санкций – ред.], по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс", — отметил Чижов.



Дипломат согласился, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу "кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить".



"Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall", который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол "may", то есть "может", — указал он.

Также, по словам Чижова, в итоговом варианте с 10 до 33 процентов была повышена планки допустимого российского участия в международных энергетических проектах. Это вывело часть соглашений из-под действия закона.

"Но, конечно, это не относится к "Северному потоку-2" и другим потенциальным нашим крупным задумкам", — добавил Чижов.

При этом постпред подчеркнул, что Евросоюзу будет не так просто выработать единую позицию по вопросу санкций из-за кардинально различных позиций.

"Есть страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот закон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами", — рассказал он.

По словам Чижова, ЕС не будет вводить санкции против США, несмотря на потери европейского бизнеса.

Как отметил постпред, дискуссии, скорее всего, перейдут к выторговыванию каких-либо исключений либо договоренностей о неиспользовании некоторых инструментов, содержащихся в законе.